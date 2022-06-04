Kartal saldırıyor

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon zirveye oynayacak bir kadro yapılanması içine giren Beşiktaş golcü harikatına başladı. Teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda çalışmalarını yoğunlaştıran yönetim, ileri uç için iki yıldıza kanca attı. Siyah-beyazlıların hedefindeki ilk isim Juventus'un 23 yaşındaki golcüsü Giacomo Vrioni oldu. Geçen sezonu Avusturya ekiplerinden Tirol'da kiralık olarak geçiren ve attığı 21 golle dikkat çeken futbolcu için İtalyan basını, Kartal'ın 5 milyon Euro bonservis ödemeye hazır olduğunu iddia etti.

HOLLANDALI KİRALANACAK

Siyah-beyazlı ekibin ikinci hedefi ise İngiliz ekibi Burnley'de forma giyen Wout Weghorst. 29 yaşındaki Hollandalı için resmi temaslara başlayan siyah-beyazlılar kiralık formülünü devreye soktu. İngiliz ekibinin Premier Lig'de küme düşmesi nedeniyle oyuncunun ayrılmaya sıcak bakabileceği konuşuluyor. Weghorst'un resmi instagram hesabından Beşiktaş'ı takip etmeye başlaması da siyah-beyazlı taraftarı heyecanlandırdı.