KSK’de mutlu son

TFF 3. Lig temsilcisi Karşıyaka, iç transferi firesiz tamamladı. Daha önce sözleşmeleri biten takım kaptanları Mustafa Aşan ve Cenk Özbey'le birer yıllığına yeniden anlaşan Kaf-Kaf, takımın en eski ismi stoper Metin Peker'le de 1 yıllık nikah tazeledi. Takımda 2010-2011'den beri tam 12 sezondur kadroda yer alıp,yeşil-kırmızılı formayla 212 maça çıkan 29 yaşındaki stoperin de imza atmasıyla iç transfer sorunsuz bitti. Son 6 sezondur ilk 11'de banko forma giyen Metin, "Birçok futbolcunun hayali olan Karşıyaka gibi büyük bir camia ve semtte yer almaya devam edeceğim için çok mutluyum" dedi.

MUSTAFA BAYKARA'YA ANLAMLI JEST

KSK'NİN sembol isimlerinden olup maçlarda, "Bir baba hindi" tezahüratıyla bilinen, "Etendim Mustafa" lakaplı Mustafa Baykaraya'ya yönetim anlamlı bir jest yaptı. Baykara, kulübün 1 numaralı fahri üyesi olarak kaydedildi.