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Manisa Futbol’un hedefi Süper Lig

Teknik direktör Levent Eriş yeni sezon öncesi çok iddialı konuştu

4.6.2022

Manisa Futbol’un hedefi Süper Lig
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'da yeni sezona yönelik kadroyu oluşturma çalışmaları başlarken siyah-beyazlı ekibin yeni teknik direktörü Levent Eriş, öncelikle iç transferi çözüp ardından yapacakları takviyelerle Süper Lig hedeflerini tutturacak bir takım için kolları sıvayacaklarını belirtti. "Bu ligde sıradan bir takım olmayacağız" diyen Eriş, "Hedefimiz Süper Lig. Umarım sonu Süper olur. Manisa FK her zaman en büyük hedef için yarışır. Bir sistem takımı yaratmak için uğraşıyoruz. Geçen sezonun örnekleri ortada. İstanbulspor ve Ümraniyespor gibi sistem takımları şampiyon oldu. Ege'nin eksikliği de zaten burada" şeklinde konuştu.
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