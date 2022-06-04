Rakip Faroe Adaları

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi mücadelesi bugün oynayacağı Faroe Adaları maçıyla start alacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup mücadelesi, saat 21.45'te başlayacak. TRT 1'den naklen yayınlanacak mücadelede Malta Futbol Federasyonu'ndan hakem Trustin Farrugia Cann düdük çalacak. Cann'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Luke Portelli ve Edward Spiteri yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Matthew De Gabriele olacak.

Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 7. maçına Faroe Adaları karşısında çıkacak. Milli takım, Kuntz ile çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 14 kez havalandırıp, kalesinde 9 gol gördü. A Milliler, Faroe Adaları mücadelesiyle 2022 yılındaki üçüncü maçını oynayacak. Milli takım, bu yıl oynadığı ilk maçta deplasmanda Portekiz'e 3-1 mağlup olmuştu. Milli takımın tek golü Burak Yılmaz'dan gelmişti. Bu seneki ikinci mücadelesinde İtalya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelen ayyıldızlılar, rakibine 3-2 yenildi.

"YENİ BİR HİKAYE YAZMAK İSTİYORLAR"

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz Faroe Adaları ile oynanacak maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kuntz "C Ligi'nde yeni bir maceraya başlıyoruz. Burak'ın Milli Takımı bırakmasının ardından yeni bir organizasyon oluştu. Oyuncularımız yeni bir hikaye yazmak istiyorlar" dedi.