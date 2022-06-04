Sultanlara Çin engeli

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin birinci haftasındaki ikinci maçında Çin'e 3-1 mağlup oldu. Milli takım karşılaşmaya iyi başlayan Çin, 12-5 öne geçti. İyi savunma yapan ve hücumlarını çok hızlı sonlandıran Çin, ilk seti 25-16 kazandı. İkinci sete de manşet ve blok problemiyle başlayan milli takım oyunda dengeyi ilk kez 7-7 eşitlikte sağladı. Ay-yıldızlı ekip, seti 25-20 kazanarak skoru 1-1 eşitledi. Ay-yıldızlı ekip, 3. sete de iyi başlayamadı. Çin etkili oyununu sürdürerek seti 25-16 aldı ve 2-1 öne geçti. Çin 4. sete de etkili başladı ancak ay-yıldızlılar, Ebrar ve Eda Erdem ile etkili oldu ve skor 9-9'da eşitliği sağladı. Türkiye'nin Ebrar Kurakurt ile bulduğu blok sayının ardından Çin, skor 19-20'de mola aldı. Moladan sonra Türkiye'ye sadece 3 sayı fırsatı veren Çin, seti 25-22 maçı da 3-1 kazandı. Milli takım, organizasyondaki 3. maçında bugün saat 19.00'da Bulgaristan ile karşılaşacak.

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