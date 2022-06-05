Al Nasr’ın gözü Fatih Terim’de

Son olarak Galatasaray'da görev yapan tecrübeli teknik direktör Fatih Terim için flaş bir iddia geldi. Suudi Arabistan kulübü Al-Nasr'ın takımın başına başarılı çalıştırıcıyı getirmeyi planladığı konuşuluyor. Daha önce F.Bahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus'u da isteyen Suudi ekibinin sarı-lacivertlilerin hızlı davranması sebebiyle rotasını Fatih Terim'e çevirdiği ifade edildi. Anderson Talisca ve Vincent Aboubakar gibi yıldız isimleri kadrosunda bulunduran Al-Nasr kulübünün Terim'i Arjantinli teknik adam Miguel Angel Russo'nun yerine düşündüğü kaydedildi. Al- Waten gazetesinde yer alan iddiaya göre Al-Nasr yeni teknik direktör için 5 milyon Euro'luk yıllık ücreti gözden çıkardı.

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