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Haberler Spor Al Nasr’ın gözü Fatih Terim’de

Al Nasr’ın gözü Fatih Terim’de

5.6.2022

Al Nasr’ın gözü Fatih Terim’de
Son olarak Galatasaray'da görev yapan tecrübeli teknik direktör Fatih Terim için flaş bir iddia geldi. Suudi Arabistan kulübü Al-Nasr'ın takımın başına başarılı çalıştırıcıyı getirmeyi planladığı konuşuluyor. Daha önce F.Bahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus'u da isteyen Suudi ekibinin sarı-lacivertlilerin hızlı davranması sebebiyle rotasını Fatih Terim'e çevirdiği ifade edildi. Anderson Talisca ve Vincent Aboubakar gibi yıldız isimleri kadrosunda bulunduran Al-Nasr kulübünün Terim'i Arjantinli teknik adam Miguel Angel Russo'nun yerine düşündüğü kaydedildi. Al- Waten gazetesinde yer alan iddiaya göre Al-Nasr yeni teknik direktör için 5 milyon Euro'luk yıllık ücreti gözden çıkardı.
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