Aslan’a iki Kartal geliyor

G.Saray'da seçim günü yaklaştıkça adayların transfer listeleriyle ilgili her gün yeni bir isim ortaya atılırken, dün kulislere düşen haber bomba etkisi yarattı. Haberlere göre mevcut başkan Burak Elmas, gider ayak iki transferi bitirdi.

PRENSİPTE ANLAŞTILAR

Elmas'ın Beşiktaş ile sözleşmeleri biten Cyle Larin ve Güven Yalçın ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Halil Akbunar'ı da gündeminde tutan sarı-kırmızılıların bonservis ödememek için yerli rotasyonunu Güven Yalçın ile doldurmak istediği ve yıldız oyuncuyla da temasa geçildiği öğrenildi. Genç golcünün düşünmek için süre istediği belirtildi.

EŞYALARINI TOPLADI

Siyah-beyazlı kulüp ile tüm bağlarını koparan ve eşyalarını toplayan Larin'in ise prensipte sarı-kırmızılılar anlaştığı öğrenildi. Larin'in transferi için iki başkan adayı da anlaşacağı teknik direktörün kararını bekleyecek. Eğer yeni hoca başka isim isterse Larin transferi rafa kaldırılacak