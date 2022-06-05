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Haberler Spor Balıkesirspor’da görev dağılımı gerçekleşti

Balıkesirspor’da görev dağılımı gerçekleşti

5.6.2022

Balıkesirspor’da görev dağılımı gerçekleşti
GEÇEN sezon Spor Toto Birinci Lig'de istediği sonuçları alamayarak TFF İkinci Lig'e düşen Balıkesirspor'da perşembe günü yapılan olağan genel kurulda başkan seçilen Nedim Ömer başkanlığındaki yeni yönetim görev dağılımı yaptı. Başkan yardımcısı ve futbol şube sorumlusu İsmet Deniz ile Uğur Öztürk oldu. As başkanlık görevlerine ise Ahmet Sakbaş, Sabahattin Göktuğ Şeremetli, Ahmet Erkarapınarlı, Emre Varol ve Nadir Sayın getirildi. Protokol ve basın sözcülüğüne Kemal Aydın, mali işler sorumluluğuna Ceyhun Kara, altyapı sorumluluğuna İbrahim Teke ile Cihan Küçükoğlu, tesisleşme ve kurumsallaşma görevine de İskender Şahan getirildi.
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