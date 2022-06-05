Bandırmaspor’dan federasyona tepki

SPOR Toto 1. Lig Play Off finalinde İstanbulspor'a 2-1 yenilen Bandırmaspor, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) tepkili. Bordo-beyazlı yönetim, finaldeki hakem kararlarına tepki olarak, 16 Haziran'da yapılacak Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'na katılmama kararı aldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "İstanbulspor ile oynadığımız maçta orta hakem Halil Umut Meler ve VAR Odası Hakemi Mete Kalkavan'nın yanlı, kasıtlı ve art niyetli tutumları, protokolde başkanımız ve yönetim kurulumuza uygulanan yaklaşımlar ve tavırlar dikkate alındığında Türk futboluna çok da katkımız olmadığını, katkı yapmamızın istenmediğini de görmüş olduk" denildi.

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