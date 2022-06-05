Denizli’de gündem Bakkal

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'da gündem teknik direktör Mesut Bakkal oldu. Takımı kümede bırakan tecrübeli teknik adam ile başkan Mehmet Uz iki kez görüşürken, yola devam konusunda anlaşma bir türlü sağlanamadı. Yönetimin yarın Mesut Bakkal ile üçüncü ve son kez görüşeceği öğrenildi. Transfer yasağı olan Horoz'da teknik direktör Mesut Bakkal tüm futbolcuların takımda kalmasını isterken, yönetim de bu şartı yerine getirmesine rağmen imzalar bir türlü atılamadı. Ege ekibi Mesut Bakkal'ın da alacaklarını öderken, yeni sezona menajer Özhan Çetin'le de başlamama kararı aldı. Çetin ile yönetim arasındaki tüm bağlar koparken, Mesut Bakkal'ın tavrı ise merak konusu oldu.

MESUT BAKKAL SÜRE İSTEDİ

2008-2009 sezonu ile geçen sezon Denizlispor'da birlikte çalışan Özhan Çetin ile Mesut Bakkal, öncesinde Süper Lig'de sonrasında ise Spor Toto 1. Lig'de takımı ligde tutma başarısını göstermişti. Denizlispor yönetimi, "Biz futbolcuların alacaklarını ödedik. Yeni sezon için de sözleşmelerinde iyileştirme yapacağız. Öncelikle takımı ligde tutan Mesut Bakkal ile masaya oturduk. Şartlarımızı sunduk. Kendisi süre istedi, biz de kabul ettik. Beklemediyiz" dedi.

■ SEBAHATTİN ALP