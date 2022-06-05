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Haberler Spor Kartal’ın hedefi Djuric

Kartal’ın hedefi Djuric

Golcü arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar, gündemine Torinolu Milan Djuric’i aldı

5.6.2022

Kartal’ın hedefi Djuric

Geride bıraktığımız sezon Pjanic, Alex Teixeira ve Michy Batshuayi gibi yıldız isimleri kadrosuna katan Beşiktaş, oyunculardan istediği verimi alamadı. Özellikle gol yollarında beklentilerin çok altında bir sezon geçiren siyah-beyazlılar, gelecek dönem böyle bir sorun yaşamak istemiyor. Beşiktaş'ın, transfer döneminde hücum hattına öncelik vereceği belirtildi.

İNGİLİZ BASININDAN FLAŞ İDDİA
Son olarak İngiliz basını bir iddiada bulundu. Nottinghampost adlı sitede yer alan bilgiye göre Beşiktaş, Salernitana'nın forveti Djuric ile ilgileniyor. Bosna-Hersek Milli Takımı'nda da görev alan futbolcunun, kulübüyle 30 Haziran 2022 tarihinde sözleşmesinin bittiği ve Serie A ekibi ile yeni sözleşme imzalamayacağı belirtildi. 1,99 m boyundaki futbolcu ile Brentford ve Premier Lig'e yükselen Nottingham Forest'da ciddi şekilde ilgilendiği öne sürüldü. 32 yaşındaki futbolcu Salernitana'ya B.City'den transfer edilmişti. Djuric bu sezon İtalya ekibinde çıktığı 35 maçta 5 gol 5 asistlik performansla takımına katkı verdi.

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