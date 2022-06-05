Manisa’da rota Murat

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, transferde büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Yeni sezonda hedefini Süper Lig olarak belirleyen siyah-beyazlılar, Göztepe ile sözleşmesi sona eren defans oyuncusu Murat Paluli'ye kanca attı. İç transferde Tabekou ve Özgür Çek ile yollarını ayıran Manisa temsilcisinin, 27 yaşındaki sağ beki kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Üç sezondur Göztepe formasını terleten Murat, İzmir temsilcisiyle Süper Lig'de ve kupada toplam 74 maça çıkarken 1 gol attı, 3 golün de pasını verdi. Tecrübeli savunmacı, kariyerinde daha önce İstanbul BŞB, İskenderun Demir Çelikspor, Körfez İskenderunspor, Erzurumspor ve Hatayspor formalarını da giydi.

GÖRÜŞME YAPACAKLAR

Yönetimin önümüzdeki hafta içinde Murat Paluli ile bir görüşme yapacağı ve anlaşma zemini arayacağı ifade edildi. Defansı sağlama almaya çalışan Manisa Futbol Kulübü'nün Murat Paluli transferini bir an önce bitirmek istediği gelen haberler arasında.

GÖZLER ERİŞ'TE

Manisa FK'yı dış transferin yanı sıra iç transferde de hareketli günler bekliyor. Tabekou ve Özgür Çek ile ayrılık kararı alan yönetimin, yeni sezon öncesi sözleşmeleri devam eden Okan, Sadi, Ahmet, Veli Çetin, Anıl Koç, Dever Orgill, Andre Souza ve Kouter'le de yollarını ayırmayı planladığı öğrenilirken, bu futbolcularla ilgili son kararı teknik direktör Levent Eriş'in vereceği öğrenildi.

BERKE ÖZBAY