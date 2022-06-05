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Milliler farklı başladı

Milli Takımımız UEFA Uluslar Ligi C Grubu ilk maçında Faroe Adaları’nı rahat geçti. Ay-yıldızlılarda perdeyi 37'de Cengiz Ünder açtı. 47'de Halil Dervişoğlu farkı ikiye çıkaran golü atarken, 82'de Serdar Dursun, 85'te Merih Demiral'ın sayıları ile farklı galibiyete ulaştık

5.6.2022

Milliler farklı başladı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ilk maçında Faroe Adaları'nı sahasında 4-0 mağlup etti. 37. dakikada Enesl'in attığı ara pasa hareketlenen Kerem'in vuruşunda kalesini terk eden kaleci Nielsen topun kaleye gitmesini engelledi. Nielsen'den seken topu ceza sahası dışı sağ çaprazında karşılayan Cengiz aşırtma vuruşla topu boş kaleye gönderdi: 1-0. 47'de Enes'in pasıyla buluşan Halil, ceza sahası içerisine kadar girdikten sonra topu filelerle buluşturdu: 2-0.

YUNUS'TAN HARİKA PAS
54'te Cengiz'in golü ofsayt olduğu gerekçesiyle geçersiz sayıldı. 82'de Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı köşe vuruşunda Serdar Dursun'u wn kafa vuruşu filelerle buluştu: 3-0. 85'te Yunus bekletmeden topuğuyla pasını sağ kanattan ceza sahası içerisine giren Merih'e verdi. Bu oyuncunun kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve skoru belirledi: 4-0.

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