Sultanlar çok rahat

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'ndeki 3'üncü maçında Bulgaristan'ı 3-0 yendi. Maça iyi başlayan taraf Türkiye oldu. Hücumdaki etkili oyununu, blok sayılarıyla destekleyen ay-yıldızlılar, ilk seti 25-19 kazandı. İkinci sette hücumda tutuk başlayan milliler, Saliha'nın savunmadaki iyi performansıyla oyuna tutundu. Setin sonlarına doğru toparlanan milliler, 2. seti de 25-21 aldı. Türkiye, 3. sete de iyi başladı. Eda'nın etkili oyunuyla farkı açan milliler, skoru 21-14'e getirdi. Setin sonunda üstünlüğünü koruyan Filenin Sultanları; seti 25-16, maçı ise 3-0 kazandı.

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