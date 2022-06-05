Trabzon’da işlem tamam

Yeni sezon kadrosunu kurmakta elini çabuk tutan Trabzonspor, Süper Lig'de yerli piyasasına yöneldi. Bu kapsamda teknik direktör Abdullah Avcı'nın listesi doğrultusunda görüşmeleri sürdüren Trabzonspor, ilk transferini büyük ölçüde gerçekleştirdi. İddiaya göre; bordo-mavililer Kasımpaşa'da forma giyen Eren Elmalı'yı 4 milyon Euro karşılığında kadrosuna katacak. Trabzonspor, sol bek için listedeki ilk isim olarak Kasımpaşalı Eren Elmalı için kulubüyle anlaşma sağladı. Fenerbahçe'nin de transfer etmek istediği futbolcuyla Trabzonspor yönetimi arasında görüşmeler sürüyor. Oyuncunun menajeriyle anlaşma sağlandığı anda bu transferin hemen açıklanması bekleniyor.

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