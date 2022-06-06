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Haberler Spor Fethiye’de kongre bir kez daha ertelendi

Fethiye’de kongre bir kez daha ertelendi

6.6.2022

Fethiye’de kongre bir kez daha ertelendi
TFF 2. Lig'e 3 yıl sonra tekrar yükselen Fethiyespor'da olağan genel kurul, tek aday olan başkan Esat Bakırcı'nın sağlık problemleri nedeniyle ikinci kez ertelendi. Önceki gün yapılması gereken seçim, daha sağlıklı koşullar altında yapılabilmesi için 11 Haziran Cumartesi günü saat 15.00'te Şefika Pekin Kız Meslek Lisesi Kapalı Konferans Salonu'nda düzenlenecek. Fethiyespor Genel Kaptanı Nacit Çatal profesyonel şube sorumlusu Nurkaya Gündoğdu, başkan Esat Bakırcı'nın kızı Esra Bakırcı ile kulüp görevlileri ve bazı üyeler saat 17.00'de kongrenin yapılacağı salona geldiler. Salonda bir süre bekleyen görevliler ve yöneticiler bir tutanak tutarak salondan ayrıldı.
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