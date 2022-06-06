Hedef Litvanya

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Faroe Adaları'nı 4-0'lık sonuçla geçen A Milli Takımımız yarın Litvanya ile deplasmanda oynayacağı maçı da kazanıp ikide iki yapmak istiyor. A Milliler dün bu ülkeye yapacağı yolculuk öncesi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basına kapalı bir antrenman yaptı. Litvanya mücadelesinin suni çim zemine sahip bir stadyumda oynanacak olması sebebiyle, çalışma suni çim sahada yapıldı. Takım öğleden sonra İstanbul Havalimanı'ndan uçakla Litvanya'nın başkenti Vilnius'a gitti.

2. YARI BOŞ ALAN BULDUK

Teknik Direktör Stefan Kuntz Faroe Adaları maçıyla ilgili "Başlarda topa sahip olma oranımız çok yüksekken paslardaki isabet oranımız iyi değildi. Özellikle üçüncü bölgede. Kaptanımız Hakan'ın koşu anlamında çok iyi performans sergilediğini söyleyebilirim, 11,5 kilometre koştu. İkinci yarı hareketliliğimiz bize boş alanlar bulmamızı sağladı. Bu şekilde skoru bulabildik" şeklinde konuştu.