Kartal’a genç golcü

BEŞİKTAŞ'IN İngiltere'nin Watford takımında forma giyen ve Milli Takım'a da seçilen Tiago Çukur için girişimlere başladığı iddia edildi. Takıma tecrübeli bir forvet transfer etmek isteyen siyah-beyazlıların 19 yaşındaki oyuncuyu 2. forvet olarak düşündüğü belirtildi. Beşiktaş'ın genç golcüyle prensipte anlaştığı kaydedilirken takımı Watford'la pazarlıkların sürdüğü aktarıldı.

500 BİN EURO TEKLİF EDİLDİ

KARA Kartal'ın yıldız oyuncu için 500 bin Euro teklif ettiği, İngiliz ekibi Watford'un ise 1 milyon Euro istediği iddia edildi. Bu arada Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde bu yıl 4.'sü düzenlenen Geleneksel Mete Bozkurt Dostluk Turnuvası'nı izledi. Çebi, turnuvayı takip eden Rıza Çalımbay, Rasim Kara ve Gökhan Keskin ile sohbet etti ve turnuvada yer alan U-11 Takım oyuncuları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.