Manisa BŞB’den Bakan’a ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret etti. Manisa'daki sportif yatırımlar ve projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunulan ziyarette başkan Ergün, bakan Kasapoğlu'na Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Manisa BŞB basketbol takımının formasını hediye etti.

Bakan Kasapoğlu, başarısından dolayı başkan Ergün başta olmak üzere, basketbol takımının yönetimi, teknik heyeti ve oyuncularını kutladı.

ERGÜN: DEVAMI GELECEK

Başkan Cengiz Ergün, destekleri nedeniyle bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkürlerini iletti. Konuklarını Ankara'da ağırlamaktan dolayı mutluluğunu ifade eden bakan Kasapoğlu da Manisa'ya selamlarını iletti. Başkan Ergün, "Kentimize yaptığımız yatırımların yanı sıra sporda da başarılara imza atıyoruz. Devamı gelecek" dedi.