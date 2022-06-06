Muğlaspor’da başkan Çakır güven tazeledi

BÖLGESEL Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Muğlaspor'un tek liste ile gidilen olağan genel kurulunda mevcut başkan Ali Çakır güven tazeledi. Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi Nail Çakırhan Salonu'nda gerçekleştirilen kongrenin divan başkanlığını eski yöneticilerden Önder Kaytan yaptı. Başkan Ali Çakır, "Bize güvendiğiniz için teşekkür ederiz. Elimizden geldiği kadar şeffaf olmaya çalıştık" dedi. Çakır'ın yönetimi ise şu isimlerden oluştu: Bekir Lozan, Barış Eğilmez, Mehmet Ali Demirbaş, Bekir Kapar, Serdar İli, Bora Sartan, Hasan Keskin, Fatih Taştan, Fatih Sevin, Aykut Çekiç, Adnan Oral, Gürbüz Çalışkan, Alper Arğun, Nail Kızıl, Ahmet Niyazi Çağlar, İsmail Gökbel, Hamza İlhan, Nihat Aktaş, Çağlayan Çoban, Evşin Karaşan, İlker Türk ve Bora Çulhaoğlu. ■ OSMAN AKÇA

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