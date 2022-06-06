Nolito bombası

Galatasaray'da gelecek hafta gerçekleşecek seçim öncesi başkan adaylarının transfer çalışmaları da dikkat çekiyor. İspanyol basını sarı-kırmızılıların Celta Vigo ile sözleşmesi sona eren Nolito ile ilgilendiğini öne sürdü. Marca'da yer alan habere göre, Celta Vigo ile sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki oyuncu Aslan'a yakın. Haberde; bonservisi elinde olan İspanyol futbolcunun birçok takımın transfer listesine girdiği kaydedildi.

TRANSFERİN GÖZDESİ

Nolito ile Galatasaray'ın yanı sıra La Liga ekipleri Cadiz ve Almeria'nın da gündemine geldiği öne sürüldü. Özellikle Cadiz'in de yıldız isimle ciddi şekilde ilgilendiği ifade edildi. İspanyol ekiplerinin dışında Yunanistan devi Panathinaikos'un da Nolito'u takip ettiği belirtiliyor. Nolito sırasıyla Sanluqueno, Ecija Balompie, Barcelona B, Benfica, Granada, C.Vigo, M.City ve Sevilla'da forma giydikten sonra 2020 yılında yeniden C.Vigo'ya döndü. Sol kanat mevkisinde görev yapan Nolito, bu sezon 35 maçta forma giydi. İspanyol yıldız bu karşılaşmalarda 2 gol atarken 1 de asist yapma başarısı gösterdi.