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Haberler Spor Ömer Şişmanoğlu’na Altınordu kancası

Ömer Şişmanoğlu’na Altınordu kancası

6.6.2022

Ömer Şişmanoğlu’na Altınordu kancası
ALTINORDU'NUN geçen sezon Denizlispor forması giyen Ömer Şişmanoğlu'na kanca attığı öğrenildi. Denizlispor'la çıktığı 26 karşılaşmada 13 kez rakip fileleri sarsıp, 2 de asist yapan 32 yaşındaki gurbetçi santrfor, sözleşmesinin sona ermesiyle serbest kaldı. Kırmızı-lacivertlilerin tecrübeli golcüyle temas halinde olduğu, şartların olgunlaşması halinde imzaların atılacağı bildirildi. Almanya'da Hamburg altyapısında yetişip St.Pauli forması giyen Ömer Şişmanoğlu, ülkemizde Kayserispor, Antalyaspor, Beşiktaş, Eskişehirspor, Konyaspor, Göztepe, Yeni Malatyaspor, Erzurumspor ve Tuzlaspor kulüplerinde de görev yaptı.
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