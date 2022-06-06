Sultanlar’dan geçit yok

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasının son maçında Belçika'yı 3-1 mağlup etti. 4. maçında 3. galibiyetini alan millilerimiz, bir sonraki maçında 16 Haziran'da deplasmanda Brezilya karşılaşacak. Heyecan dolu müsabakaya Belçika hızlı başladı, seti 25-15 önde kapattı. Kritik maçın 2. setinde Ebrar Karakurt fırtınası esti.
Başarılı voleybolcu 25-21 kazandığımız sette tam 10 sayı üretti. Karşılaşmanın 3. setinde Zehra Güneş farkını hissettirdi. Zehra, bloklar ve üst üste sayılarıyla millileri sette zafere taşıdı. Filenin Sultanları, rakibi karşısında üçüncü seti 25-21 önde tamamladı. Mücadelenin dördüncü setinde İlkin Aydın yıldızlaşan isim oldu. Başarılı voleybolcu, 25-15 kazandığımız sette 5 sayıyla oynadı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, rakibini 3-1'le geçerek ilk etabı 3 galibiyetle tamamladı.