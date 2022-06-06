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Haberler Spor Yunusemre teniste yaz sezonunu açtı

Yunusemre teniste yaz sezonunu açtı

6.6.2022

Yunusemre teniste yaz sezonunu açtı
SPORUN birçok branşında faaliyetlerini sürdüren Yunusemre Belediyespor, teniste yaz sezonunu açtı. Barış Alanı Açık Tenis Kortu'nda yaz sezonunun ilk startını veren mavi-beyazlılar, yaz tatili süresince çocuk ve gençlere tenis eğitimi verecek. Kulüp genel koordinatörü Güliz Onater, antrenmanı ziyaret ederek çalışmalarla ilgili antrenör Beytullah Solmaz'dan bilgi alırken, sporculara güzel bir sezon diledi. Solmaz, yaz mevsiminin gelişiyle haftanın 6 günü keyifli ve eğlenceli bir çalışma sürecinden geçeceklerini söyledi. Manisa'da tenisi sevdirmeyi istediklerini belirtti.
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