Altaş Denizlispor yasak savacak

Altaş Denizlispor Başkanı Mehmet Uz ve yönetim kurulunun önceliği transfer yasağını kaldırmak. Yeşil-siyahlı yönetim, bir yandan teknik direktör Mesut Bakkal'la görüşmelerine devam ederken, bir yandan iç transferde futbolcularına ödemeler yapıp takımın dağılmasına engel oluyor, bir yandan da eski borçları temizleyerek transferin önünü açmaya çalışıyor. Destek turlarını sürdüren Mehmet Uz, kendilerine verilen destekten dolayı herkese teşekkür etti.

UZ: İSTEDİĞİMİZ OYUNCULAR VAR

Başkan Uz, "Geçen gün yaptığımız ziyaretler olumlu sonuçlandı. Bu haftadan itibaren transfer yasağını kaldırmak istiyoruz. Bunun sonrasında ise iç ve dış transferde anlaşmak istediğimiz ve görüşme halinde olduğumuz futbolcuları tek tek kadromuza dahil etmek için çalışmalar yapacağız" dedi.