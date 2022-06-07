Altay-Pendik hattı

Spor Toto Birinci Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi Süper Lig'deki kadrosunda yer alan 10 oyuncuyla yollarını ayıran Altay'da yaprak dökümü devam ediyor.

Şimdiye kadar Bamba, Paixao, Lis, Pinares, Aka, Naderi, Thaciano, Rayan, Cihan ve Cebrail ile vedalaşan siyah-beyazlılarda sözleşmesi sona eren yıldızlara Pendikspor talip oldu.

Birinci Lig'in yeni ekibi olan Pendikspor'un siyah-beyazlılarla sözleşmesi sona eren Leandro Kappel, Andre Poko, Khaly Thiam ve Tolga'ya talip olduğu iddia edildi. Bu dört yıldızın yanı sıra Altay'da kontratı devam eden Murat Akça'nın da İstanbul temsilcisinin listesinde olduğu ifade edildi.

MURAT İÇİN BONSERVİS

Sezon içinde kadro dışı kalan ve alacakları nedeniyle kulübe ihtarname gönderen stoperin ödemeleri yapılıp takımda tutulmuştu. Pendik, Murat Akça için kulübe bonservis ödemek zorunda. Altay'da mukaveleleri sona eren Ozan, İbrahim Öztürk, Özgür, Ceyhun, Zeki Yıldırım ve Deniz gibi isimlerin takımda kalıp kalmayacakları önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.