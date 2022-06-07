Balıkesirspor’da kaptan Cumali Bişi veda etti

Spor Toto 1. Lig'e veda eden ve 2. Lig'e gerileyen Balıkesirspor'da yaprak dökümü başladı. Son 5 sezonun 4'ünde kırmızı-beyazlı formayı giyen kaptan Cumali Bişi'nin, sosyal medyadan kırmızı- beyazlı kulübe veda ettiği öğrenildi. 29 yaşındaki tecrübeli oyuncunun Vanspor FK'yla el sıkıştığı ve 1 yıllık sözleşme imzalayacağı gelen haberler arasında. 2017-2018 sezonunda Boluspor'dan Bal- Kes'e gelen ve ilk senesinde 31 maçta görev yapan Cumali, bir sonraki sezon 37 maçın 35'inde banko oynadı. 2019-2020 sezonunu Boluspor'da geçiren tecrübeli oyuncu, 2020-2021'de Balıkesirspor formasıyla 28 maçta oynadı, 1 gol attı.

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