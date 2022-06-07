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Haberler Spor Balıkesirspor’da kaptan Cumali Bişi veda etti

Balıkesirspor’da kaptan Cumali Bişi veda etti

7.6.2022

Balıkesirspor’da kaptan Cumali Bişi veda etti
Spor Toto 1. Lig'e veda eden ve 2. Lig'e gerileyen Balıkesirspor'da yaprak dökümü başladı. Son 5 sezonun 4'ünde kırmızı-beyazlı formayı giyen kaptan Cumali Bişi'nin, sosyal medyadan kırmızı- beyazlı kulübe veda ettiği öğrenildi. 29 yaşındaki tecrübeli oyuncunun Vanspor FK'yla el sıkıştığı ve 1 yıllık sözleşme imzalayacağı gelen haberler arasında. 2017-2018 sezonunda Boluspor'dan Bal- Kes'e gelen ve ilk senesinde 31 maçta görev yapan Cumali, bir sonraki sezon 37 maçın 35'inde banko oynadı. 2019-2020 sezonunu Boluspor'da geçiren tecrübeli oyuncu, 2020-2021'de Balıkesirspor formasıyla 28 maçta oynadı, 1 gol attı.
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