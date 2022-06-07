Heyecan başlıyor

ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki Play-Off final serisinin ilk maçı bugün oynanacak. Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu lider bitiren Fenerbahçe, çeyrek finalde Bursaspor, yarı finalde de Darüşşafaka'yı eledi. Ligde sezonu 2. sırada tamamlayan Efes ise çeyrek finalde Pınar Karşıyaka, yarı finalde de G.Ssaray'a üstünlük sağlayarak adını finale yazdırdı.

FİNALDE 8. KEZ

ANADOLU Efes ile Fenerbahçe Beko, ligde Play-Off uygulamasının başladığı 1983-1984 sezonundan bu yana 8. kez finalde kozlarını paylaşacak. Anadolu Efes, finalde rakibine üstünlük sağlayarak üst üste 3. şampiyonluğuna ulaşmaya çalışacak. Fenerbahçe Beko ise finalde 4 yıllık şampiyonluk özlemini sonlandırma mücadelesi verecek.