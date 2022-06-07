  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Heyecan başlıyor

Heyecan başlıyor

Fenerbahçe ile Anadolu Efes arasındaki serinin ilk maçı bugün. ING Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off final serisinde ilk maç Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Mücadele saat 20.00'de başlayacak

7.6.2022

Heyecan başlıyor

ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki Play-Off final serisinin ilk maçı bugün oynanacak. Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu lider bitiren Fenerbahçe, çeyrek finalde Bursaspor, yarı finalde de Darüşşafaka'yı eledi. Ligde sezonu 2. sırada tamamlayan Efes ise çeyrek finalde Pınar Karşıyaka, yarı finalde de G.Ssaray'a üstünlük sağlayarak adını finale yazdırdı.

FİNALDE 8. KEZ
ANADOLU Efes ile Fenerbahçe Beko, ligde Play-Off uygulamasının başladığı 1983-1984 sezonundan bu yana 8. kez finalde kozlarını paylaşacak. Anadolu Efes, finalde rakibine üstünlük sağlayarak üst üste 3. şampiyonluğuna ulaşmaya çalışacak. Fenerbahçe Beko ise finalde 4 yıllık şampiyonluk özlemini sonlandırma mücadelesi verecek.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA