İkide iki olsun

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta bugün Litvanya ile deplasmanda zorlu bir 90 dakikaya çıkıyor. Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta LFF Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.45'te başlayacak. Maçı Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan hakem Novak Simovic yönetecek. Simovic'in yardımcılıklarını Nikola Djorovic ve Milos Simovic yapacak. Uluslar C Ligi'ndeki ilk maçında Faroe Adaları'nı 4-0 mağlup ederek müthiş bir başlangıç yapan ay-yıldızlı ekibimiz, Stefan Kuntz yönetiminde ikide iki yaparak yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. A Milli Futbol Takımı, Litvanya maçıyla tarihinde 606. kez sahaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, 99 yıllık tarihinde 328'i resmi, 277'si özel 605 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 231 galibiyet, 144 beraberlik ve 230 yenilgi yaşadı. Milli takım, bugün karşı karşıya geleceği Litvanya ile tarihinde ilk kez mücadele edecek.

STEFAN KUNTZ'TAN ROTASYON SİNYALİ

TEKNİK direktör Stefan Kuntz, Faroe Adaları karşılaşması sonrası rotasyon sinyali vermişti. Süper Lig'in yeni sona ermesi ve sıcaklar nedeniyle futbolcuların yorgun olduğunu dile getiren Alman teknik adam, "Her maça farklı kadrolarla çıkacağız" açıklamasıyla değişimi gündeme getirmişti. Kuntz'un bugün Litvanya karşısına farklı bir dizilişle çıkması bekleniyor.