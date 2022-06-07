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Haberler Spor Karşıyaka’nın acelesi yok

Karşıyaka’nın acelesi yok

İç transfer çalışmalarını tamamlayan İzmir ekibi, dış transferde ince eleyip sık dokuyacak

7.6.2022

Karşıyaka’nın acelesi yok

TFF 3. Lig'de yeni sezon öncesi iç transferi tamamlayıp kadrosunu büyük oranda koruyan Karşıyaka, bu kez dış transferde aceleci davranmayacak. Geçen sezon kadroda yer alan bütün as oyuncularını takımda tutan Kaf-Kaf, transferde piyasanın düşmesini, talip olduğu üst ligden isimlerin ise Karşıyaka'ya gelme konusunda karar vermelerini bekleyecek. Elinde kalabalık bir kadro bulunan yeşil-kırmızılılar, 11 Temmuz'da İzmir'de başlayacak ilk etap çalışmalarına kadar birkaç nokta takviye yapmayı planlıyor. Transferde santrfor, kanat, orta saha ve stoper alıp ilk etapta 4 isimle kadrosunu güçlendirmek isteyen KSK'de takımdan ayrılacaklar da netleşecek.

GÖZLER MALİ GENEL KURULDA
Transfer çalışmalarının sürdüğü Karşıyaka'da gözler bir yandan da 9 Haziran Perşembe günü Karşıyaka Belediyesi Zübeyde Hanım Nikahevi'nde gerçekleştirilecek olağan mali genel kurula çevrildi. ■ BERKE ÖZBAY

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