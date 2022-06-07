Menemen atağa kalktı

TFF 2. Lig ekiplerinden Menemenspor'da transfer çalışmaları sürüyor. İzmir temsilcisi, Akhisarspor'dan Cihat Çelik, Bergama Belediyespor'dan Burak Özbakır, Ankaraspor'dan Erdal Öztürk, 1461 Trabzon FK'dan Yasin Abdioğlu, Karaköprü Belediye'den Anıl Çıracı ve İnegölspor'dan ayrılan İbrahim Sürgülü'nün ardından geçtiğimiz sezonu Sakaryaspor'da geçiren Eyüpcan Delibalta'ya da talip oldu. Sarı-lacivertlilerin Sakarya temsilcisiyle 2. Lig'de şampiyonluk yaşayan defans oyuncusunu takıma katmak için çalışmalara başladığı öğrenildi.

EYÜPCAN'IN BONSERVİSİ ELİNDE

TAKIMIYLA yollarını ayıran ve şu an boşta olan 25 yaşındaki stoper, geride kalan sezonda yeşil-siyahlı formayla ligde 20, kupada ise 2 maçta görev alırken, 1 de gol atma başarısı gösterdi. Eyüpcan daha önce Seyhan Belediyespor, Çatalcaspor ve Etimesgut Belediyespor formalarını da giydi. ■ BERKE ÖZBAY