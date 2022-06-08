‘Kadro korunsun’

Üçüncü Lig'de şampiyon olup 6 sezon sonra 2. Lig'e dönen Fethiyespor'da sözleşmesi devam eden teknik direktör Selahaddin Dinçel, yönetimden iskelet kadronun korunmasını istedi. Başkan Esat Bakırcı ve yöneticilerle ilk görüşmesinde kadronun korunmasını talep eden teknik patron Dinçel, "Bir grup oyuncumuzun sözleşmesi bitti. Tabii ki gidecekler de olacak, kalacaklar da... Ama iskelet kadroyu korumazsak onun üzerine bir inşa gerçekleştirmezsek 2. Lig'de işler biraz daha zor olur. Yönetime geniş bir rapor sunacağım. İlk öncelik iç transferden başlayacağız. Ardından dış transfere yöneleceğiz. Ama bugün itibariyle mevcut takımın hak edişleriyle ilgili çalışmalar yapılıyor. 7-8 transfer planlıyoruz" dedi.

'ÖMÜR BOYU KALMAK İSTERİM'

Fethiyespor Teknik Dirketörü Selahaddin Dinçel, "Gerçekten son bir haftada çok fazla sayıda arandığımı söylemek istiyorum. Gerek kulüp başkanlığı, gerek kulüp yetkilileri, gerekse kulübe yakın çevrelerce şehri yönetenler tarafından arandım. Ve herkese şunu söyledim. Tabii ki çalışmaktan büyük onur duyarım. Benim Fethiyespor ile sözleşmem devam ediyor. Ömür boyu Fethiye'de çalışmak isterim" şeklinde cevap verdiğini kaydetti. Dinçel, şöyle devam etti: "Bir teknik adamın kendini oraya ait hissetmesi için bence şampiyonluk yaşaması lazım. Bence kupa kaldırması lazım. Ben şu an Fethiyeliyim diyebiliyorum. Kırşehirliyim diyebiliyorum. Ben zaten Turgutluluyum diyorum. Aydınlıyım diyebiliyorum. Kocaeliliyim diyebiliyorum ve bunları söylemekten de gurur duyuyorum. Doğru zaman, doğru yönetim ve karakterli futbolcu kriterleri başarıda önemli etken."

'PATRON YÖNETİMDİR'

FETHİYESPOR'UN kongre sürecinde olduğunu ve yeni bir yönetim kurulu oluşturulduğunu vurgulayan teknik patron Selahaddin Dinçel, "Ne söylersek söyleyelim, son sözü yönetim kurulu söyler. Çünkü biz de kendi yetkilerimiz dahilinde sınırlı bir alana sahibiz. Patron yönetim kuruludur. İşveren yönetim kuruludur. Yeni oluşacak yönetimle masaya oturacağız. Hedef varsa ben de varım. 1. Lig hedefiyle yola çıkmalıyız" şeklinde konuştu.

■ ERDOĞAN CANKUŞ