Yatağanspor’da ‘Güneş’ dümende

BÖLGESEL Amatör Lig'de (BAL) Muğla'yı temsil edecek ekiplerden Yatağanspor, teknik direktörünü buldu, takımı geride kalan sezonda Aydın temsilcisi Çine Madranspor'u çalıştıran Sunay Güneş'e emanet etti. Başarılı bir kariyere sahip olan 49 yaşındaki teknik adam, kulüp başkanı Mustafa Yenioğlu ile görüştü ve 1 yıllık sözleşme imzaladı. Anlaşmanın her iki taraf için hayırlı olmasını dileyen Güneş, Yatağanspor'u hak ettiği noktaya taşımak için gayret sarf edeceklerini söyledi. Sunay Güneş, geçmiş yıllarda profesyonel ligde mücadele ettikleri dönemde Altay, Adanaspor, Mardinspor, Yimpaş Yozgatspor, Akçabat Sebatspor, Tavşanlı Linyitspor'da yardımcı antrenör olarak görev yaparken Çorumspor, Merzifonspor, Görelispor, Bulancakspor, Kars36 Spor, Nevşehirspor ve Çine Madranspor'da antrenörlük görevinde bulundu. ■ SERVET SARUN

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