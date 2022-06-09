Etnospor heyecanı başlıyor

DÜNYA Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen 5'inci Etnospor Kültür Festivali bugünden itibaren Atatürk Havalimanı'nda start alıyor. 2 yıl aradan sonra yeniden düzenlenecek festival 12 Haziran'a kadar sürecek. Festivalde dört gün boyunca geleneksel sporlardan oyunlara, geleneksel sanatlardan evrensel lezzetlere uzanan birçok etkinlik yer alacak. Atlı cirit, atlı okçuluk, kök börü gibi sporların yanı sıra Kazakistan'dan atlı güreş de misafir spor dalı olarak müsabakaların bir parçası olacak. Çocuk oyunları, geleneksel el sanatları, sanat atölyeleri, evrensel lezzetler de festivali renklendirecek.

Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, "Bu ertelenmiş festivalimizin beşincisini yine 7'den 70'e herkesin katılımı ile güzel bir etkinlik olarak Atatürk Havalimanı'nda yapacağız. Havalimanının bir millet bahçesi olması süreci başlatılmış durumda. Ümit ediyoruz ki Millet Bahçesi olduktan sonra da orası daha yeşil, daha bizim etkinliklerimize uygun bir hale bürünmüş olacak ve biz de orada her yıl festivallerimizi yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

DÜNYA GÖÇEBE OYUNLARI MÜJDESİ

DÜNYA Etnospor Konfederasyonu Başkanı N.Bilal Erdoğan Dünya Göçebe Oyunları'nın da 29 Eylül'de İznik'te gerçekleşeceğini müjdeledi. Erdoğan "100 ülke, 3 binin üzerinde sporcu ile geleneksel spor müsabakalarının ön planda olduğu etkinlik olacak" dedi.