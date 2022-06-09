Milli Takım’da Doğukan Sinik fırtınası esiyor

ANTALYASPOR'UN başarılı genç oyuncusu Doğukan Sinik, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 2'nci maçında Litvanya'yı 6-0 mağlup ettiği maçta 2 gol atarak yıldızlaştı. 23 yaşındaki oyuncu kariyerinde ilk kez A Milli takımla gol sevinci gururunu yaşadı. Daha önce İtalya ile oynanan hazırlık maçında 12 dakika süre alan, Faroe Adaları maçında ise teknik direktör Stefan Kuntz tarafından ikinci 45 dakikada oyuna giren Doğukan Sinik, Litvanya ile oynanan mücadelede ilk 11'de yeşil zemine ayak bastı. Sinik, 14 dakikada kaydettiği iki golle ekibimizin farka gitmesinde yolu açan isim oldu.

YENİ ROTA LÜKSEMBURG

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta çıktığı 2 maçtan da galibiyetle ayrılarak bu organizasyonda ilk kez 2 galibiyete ulaştı. İlk maçında Faroe Adaları'nı 4-0 ardından Litvanya'yı 6-0'lık sonuçla geçen ay-yıldızlılar grupta 10 gol atıp kalesinde gol görmezken 3. maçında 11 Haziran Cumartesi günü Lüksemburg ile deplasmanda karşılaşacak. Ay-yıldızlı takımımız, istatistikleriyle başka bir kulvarda olduğunu kanıtlarken Stefan Kuntz'un takımı şimdiden EURO 2024 için iyi bir zemin oluşturdu.