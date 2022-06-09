Yunus’a Mourinho kancası

GEÇEN sezon Adana Demirspor formasıyla fırtına gibi esen G.Saray'ın genç yıldızı Yunus Akgün devleri peşine taktı. La Gazzetta Dello Sport birinci sayfasından verdiği haberde Yunus'un, Mertens ile beraber AS Roma'nın listesinde ilk sırada yer aldığı haberini yaptı. İtalya Serie A'dan birkaç takımın Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella'ya Yunus Akgün'ü sorduğu öğrenilirken Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun oyuncu için çok istekli olduğu konuşuluyor.

MONTELLO ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Portekizli teknik adam, Adana Demirspor'un çalıştırıcısı Vincenzo Montella ile iletişime geçti ve Milli yıldız hakkında bilgi edindi. Montella, Yunus Akgün için, "Akgün sınırsız yetenekli ve klas. Hızlı, ileride çabuk, çok teknik ve gol anlarında soğukkanlı. Maalesef Galatasaray'dan kiraladık. Burada beni en çok şaşırtan oyuncu oldu" ifadelerini kullandı. Ayrıca haberde Roma'nın transferi sonuçlandırması için 7 milyon Euro'yu gözden çıkarması ve İtalyan ekibin istediği takdirde futbolcuyu takıma kazandırabileceği bilgisi yer aldı.