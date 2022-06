Etnospor coşkusu

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen 5. Etnospor Kültür Festivali düzenlenen törenle başladı. Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen festivalin açılış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende mehteran, geleneksel spor branşları sporcuları, Kazakistan Atlı Güreş Takımı, Karabağ Atlı Gösteri Ekibi'nin yer aldığı geçit töreni yapıldı. Bakan Kasapoğlu törende bir konuşma yaptı.

Bakan Kasapoğlu, "Dünya Etnospor Konfederasyonu, faaliyetlerine başladığı 2015'ten bu yana tüm gayretiyle geleneksel spor dallarımızın yaşatılması ve yaygınlaştırılması adına ciddi bir çabayı ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

DÜNYANIN EN RENKLİ FESTİVALİ

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Bugünlerde bizi birbirimize bağlayan ve bizi biz yapan değerlere sımsıkı sarılmalıyız. 5. Etnospor Kültür Festivali'ni de bu bağlamda oldukça önemli buluyoruz. 26 ülkeden spor, sanat, kültür ve gastronomi alanında binden fazla katılımcıyla dünyanın en renkli festivallerinden birine şahitlik edeceğiz" şeklinde konuştu.

5. ETNOSPOR KÜLTÜR FESTİVALİ'NDE SAVAS GÖSTERİSİ

FESTİVALDE Eskişehir Sultan Atlı Okçuluk Kulübü, Türklerin kadim savaş sanatlarını canlandırdı. Atlı okçular ilk olarak puta atışı adı verilen gösteride dört nala at sürerken hedeflere ok atışı gerçekleştirdi, takım arkadaşlarının kalkanlarına ok attı. Gösterinin son bölümünde 'Düşman kellesi alma' antrenmanı sergilendi.