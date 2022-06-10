Pamukkale Belediyespor Kulübü sporcuları, Denizli ve Pamukkale'nin adını başarıyla duyurmaya devam ediyor. Pamukkale Belediyespor Onursal Başkanı ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Belediye Meclis Salonu'nda 16'sı milli sporcu olan, kupa ve madalyalar kazanan 28 sporcuyla bir araya geldi. 13 farklı branşta mücadele eden sporcular bir gurur tablosu oluştururken başkan Örki, sporcuları, antrenörleri ve aileleri tebrik etti. Başkan Örki, "Yüzümüzü bir ayrı güldürüyorsunuz. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Sizlerin güzel haberleri bizlerin motivasyonunu yükseltiyor. Bundan ötürü farkında olmadan Belediyecilik hizmetlerine yapmış olduğunuz bu destekten dolayı da teşekkür ediyorum. Her biriniz alanınızda aldığınız başarılar ile memleketimizin farklı köşelerindeki birçok genç kardeşimize de rol model oluyorsunuz" diye konuştu.

YENİ TESİS MÜJDESİ VERDİ

Başkan Örki, "Sizi kendisine rol model yapan, sizin gibi olmaya çalışan nice genç kardeşimizin olduğunu bilmenizi istiyorum. Bu çok önemli bir sorumluluk, herkese nasip olacak bir durum değil. Bizim de hedefimiz aslında bu. İnşallah yakın zamanda sizlerin hizmetine alacağımız spor tesislerimiz de olacak" derken sözlerine şöyle devam etti: "Tek hedefimiz bireysel olarak sizlerin başarısı değil, sizler sayesinde sporla ilişkiyi olabildiğince geniş tabana yayabilmek. Bütün gençlerimizin sporla tanışmalarına vesile olma gayretindeyiz. 16'sı milli sporcu olan, Mayıs ayında kupa ve madalyalar kazanan 28 sporcumuzla birlikte, Denizli'mizin, Pamukkale'mizin ve ülkemizin adını başarıyla duyuran tüm sporcularımızı tebrik ediyor, başarılar diliyorum."