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Haberler Spor Sarıca’ya İspanya kancası

Sarıca’ya İspanya kancası

Pınar KSK’nin antrenörü İspanyol kulübünün takibinde. Yeşil-kırmızılı ekiple 3 yıllık sözleşmesi sona eren başarılı çalıştırıcının ise İspanya ekibiyle prensipte anlaşıp yeni sezon planları yaptığı öğrenildi

10.6.2022

Sarıca’ya İspanya kancası

ING Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka ile olan 3 yıllık sözleşmesi sona eren Antrenör Ufuk Sarıca'ya İspanya'nın Kanarya Adaları temsilcisi Gran Canaria'nın talip olduğu öğrenildi. İzmir ekibi ile yeni kontrat imzalamayı bekleyen başarılı çalıştırıcı için çok istekli olan İspanyol temsilcisinin ilk tercihinin Sarıca olduğu gelen haberler arasında. Ancak sezon içinde Karşıyaka'yla prensipte yeniden anlaşıp resmi imza atmaya hazırlanan Sarıca'nın kulübüyle yeni sezon planları yaptığı yanıtını verip, teklifi kabul etmesinin zor olduğunu bildirdiği öğrenildi.

Karşıyaka'ya daha önce 2012-2016 yılları arasında Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve lig şampiyonluğu kazandırıp Euroleague'e taşıyan, 3 yıl önce yeşil-kırmızılı İzmir temsilcisine dönen Sarıca, kulübe Avrupa'da 2013'te FIBA Eurochallenge, 2021'de ise FIBA Şampiyonlar Ligi'nde final oynattı. Ufuk Sarıca yönetiminde Karşıyaka, daha önce 2015 yılında ULEB Eurocup'ta G.Canaria'ya rakip olmuştu. Yeşilkırmızılılar bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yine Kanarya Adaları temsilcisi Tenerife'yle Play-In oynadı.

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