Akhisar dağılıyor

SÜPER Lig'den 3 yıl içinde 3'üncü Lig'e düşen Akhisarspor'da geçen sezonki kadrodan ayrılıklar sürüyor. Transfer yasaklısı yeşil-siyahlılarda santrfor Bertuğ Bayar, 1'inci Lig'deki Altınordu'yla, orta saha Mert Özyıldırım ise 2'nci Lig ekibi Nazilli Belediyespor'la sözleşme imzaladı. Sözleşme uzatmaya yanaşmadığı gerekçesiyle kadro dışı bırakılıp bu sezon 2'nci Lig'de hiç forma giymeyen altyapı patentli 22 yaşındaki orta saha Hasan Ali Adıgüzel de serbest kaldı.



GENÇLER GERİ DÖNDÜ

Akhisarspor'da farklı takımlara kiralık gönderilen 21 yaşındaki santrfor Mert Efe Çölbeyi, 20 yaşındaki kaleci Batuhan Ataç, 22 yaşındaki on numara Bora Yılmaz, Yiğit Efe ve 20 yaşındaki orta saha Halil İbrahim Karavus ise yeni sezonda takıma dönecek.

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