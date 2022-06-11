Galatasaray’ın yeni başkanı belli oldu

Galatasaray Kulübünün 103. dönem yönetiminin belirlendiği olağanüstü seçimli genel kurulda oy sayımı tamamlanırken, Dursun Özbek başkanlığa seçildi.

Galatasaray Lisesi'nde 2 adaylı gerçekleştirilen genel kurulda 24 sandığın da sayım işlemi sona erdi. Başkan adaylarından Dursun Özbek, açıklanan 23. sandıkta 155, son sandıkta 116 oy aldı. Eşref Hamamcıoğlu'na ise 23. sandıkta 59, son sandıkta ise 85 oy çıktı.

Beyaz listelerdeki oyların tasnifiyle 2 bin 208 oya ulaşan Özbek, başkanlığa seçildi.

Seçim yarışındaki diğer aday Hamamcıoğlu ise 2 bin 73 oy aldı.

ÖZBEK, 2 YIL GÖREV YAPACAK

Olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa seçilen Dursun Özbek, 2 yıl süreyle bu görevi üstlenecek.

2023'teki olağan seçimli genel kurula kadar görevde kalacak Özbek'in yönetim listesi şu isimlerden oluşuyor:

Asıl: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Eray Yazgan, Levent Yaz, Cemal Özgörkey, İsmail Sarıkaya, Mehmet Cibara, Dikran Gülmezgil.

Yedek: Can Natan, Emir Aral, Cansu Ak, Tanur Lara Yılmaz, Cem Soylu.

24 SANDIĞIN 14'ÜNDE ÖNDE

Dursun Özbek, seçimdeki 24 sandığın 14'ünü önde kapattı.

Uzun süre rakibini takip eden Özbek, 14. sandıktan sonra yaptığı atakla farkı kapatarak öne geçti. Son 11 sandığın 10'unda Eşref Hamamcıoğlu'ndan fazla oy alan Özbek, toplamda da 14 sandıkta üstünlük kurdu.

Bir sandığın beraberlikle tamamlandığı seçimde 9 sandıkta da Hamamcıoğlu'na daha fazla oy çıktı.

HAMAMCIOĞLU YİNE SON SANDIKLARDA KAYBETTİ

Galatasaray Kulübünde geçen yıl yapılan olağan seçimli genel kurulda başkanlığı son sandıklarda kaybeden Eşref Hamamcıoğlu, bu yıl da benzer bir durum yaşadı.

Geçen yıl 5 adayın yarıştığı 30 sandıklı kongrede uzun süre rakiplerinin önünde yer alan Hamamcıoğlu, 28. sandıkta Burak Elmas'a geçilerek 40 oy farkla seçimi kaybetmişti.

Hamamcıoğlu, 24 sandıklı bu yılki seçimde ise 22. sandıkta Dursun Özbek'e geçildi ve seçimi kaybetti.