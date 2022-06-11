Güneş’e Fransa’dan teklif var

Son olarak A Milli Takımı çalıştıran ve daha sonra adı Beşiktaş ile anılan tecrübeli teknik adam Şenol Güneş'e yurt dışından teklif geldi. Takım çalıştırıp çalıştırmayacağı merak konusu olan Şenol Güneş'e yurt dışından teklif geldiği ortaya çıktı. Yapılan habere göre yıllar sonra Ligue 1'de küme düşen Saint-Etienne'in tecrübeli teknik adamı istediği öne sürüldü.



15 YIL SONRA YURT DIŞI GÖREVİ

Başarılı çalıştırıcı tam 15 yıl sonra yeniden yurt dışına çıkabilir. Ocak 2007 ve Kasım 2009 tarihleri arasında Güney Kore ekibi FC Seul takımının teknik direktörlüğünü yapan Güneş, FC Seul ile 125 maça çıkmış ve 1.73 puan ortalaması elde etmişti. Tecrübeli teknik adam Seul'den ayrıldıktan sonra uzun yıllar formasını giydiği Karadeniz temsilcisi Trabzonspor'a geri dönmüştü.

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