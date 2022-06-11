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Petkimspor gaza bastı

ING Basketbol Süper Ligi’nde kadrosunda değişime giden Aliağa Petkim, İsmail Cem ve Dorukhan’ın ardından gelecek vaat eden oyuncuyu da aldı

11.6.2022

Petkimspor gaza bastı
ING Basketbol Süper Ligi'nde kadrosunda büyük değişime gidecek Aliağa Petkimspor üçüncü dış transferini yaptı. İzmir ekibi Gaziantep Basketbol'dan guard İsmail Cem Ulusoy ve Türk Telekom'dan eski oyuncusu şutör guard Dorukhan Engindeniz'den sonra kısa forvet Ömercan Engin'le de anlaştı. Geçen sezon Türkiye Basketbol Ligi'nde Balıkesir Büyükşehir Belediyespor forması giyen 22 yaşındaki Ömercan, 12.5 sayı, 2.7 ribaund, 2.9 asist ortalamalarıyla oynadı.

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İzmir temsilcisi Aliağa Petkimspor'a yeni sezonda büyük katkı vereceğini belirten Ömercan Engin, başarılı olmak istediğini söyledi. Ömercan Engin, "Yepyeni bir hedef için yeni bir yola çıktım. Aliağa Petkimspor'la başarılar yakalamak istiyorum. Geçen sezon kümede kalma yolunda büyük sıkıntılar çekildi. Ancak son maçlardaki performansla takım kümede kaldı. Bu sıkıntıları yeni sezonda yaşamayacağız. Takım olarak kenetleneceğiz ve sezonu istediğimiz yerde bitireceğiz. Aliağa Petkimspor'a geldiğim için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
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