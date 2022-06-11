Rakip Lüksemburg

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 3. maçında bugün Lüksemburg'a konuk olacak. Lüksemburg Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Antonio Emanuel Carvalho Nobre yönetecek. Nobre'nin yardımcılıklarını ise Paulo Soares ve Pedro Ribeiro yapacak. İlk maçta Faroe Adaları'nı 4-0, ikinci maçta da deplasmanda Litvanya'yı 6-0 mağlup eden ay-yıldızlılar, Lüksemburg karşısına averajla grup lideri olarak çıkacak. Teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde 8 maça çıkan ve 5 galibiyet, 1 beraberlik, 2 de mağlubiyet alan A Milli Takım, tarihinde Lüksemburg'la ise 7 kez karşı karşıya geldi. Milliler 7 maçın 6'sını kazanırken, sahadan 1 kez de mağlubiyetle ayrıldı. Milli takımın, Altay, Mert, Merih, Çağlar, Rıdvan, Dorukhan, Orkun, Kerem, Cengiz, Enes, Serdar 11'i ile çıkması bekleniyor.

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