Rüzgar sörfünde heyecan sürüyor

TÜRKİYE Rüzgar Sörfü Slalom Ligi'nde ilk ayak mücadelesi, İzmir'in Foça ilçesinde devam ediyor. Yeni Foça Windsurf Yelken Spor Kulübü ev sahipliğindeki organizasyona 74 sporcu kayıt yaptırdı. Önceki gün deneme yarışlarının yapıldığı mücadelede dün ilk yarışlar gerçekleştirildi. Toplam 3 ayaktan oluşan ligde ilk ayak mücadelesi, yarın tamamlanacak. Diğer ayakların da İzmir'de gerçekleştirileceği ligde ikinci ayak yarışları Göztepe Yelken Kulübü'nün ev sahipliğinde Urla Torasan'da, üçüncü ve son ayak mücadelesi Çeşme Alaçatı'da Myga Windsurf Yelken Kulübü'nde yapılacak.

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