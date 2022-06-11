Sinan Erdem’de müthiş kapışma

ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki Play-Off final serisinin üçüncü maçı bugün oynanacak. Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Eşleşmede ev sahibi olduğu ilk maçı 85-76, ikinci müsabakayı da 93-78 kazanan Fenerbahçe Beko, seride 2-0 önde bulunuyor. Sarı-lacivertli takım maçı kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Anadolu Efes'in salondan galip ayrılması durumunda ise serinin dördüncü maçı 13 Haziran Pazartesi günü yapılacak.

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