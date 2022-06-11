TFF başkanlığı için 9 tam aday

TFF, Perşembe günü sona eren başkanlık seçimi adaylık başvurularının ardından TFF Başkanlığı için aday olan isimleri açıkladı. TFF Başkanlığı için 9 ismin aday olduğu belirtildi. TFF Başkan Adaylığı için TFF Statüsünün 38. maddesinde belirtilen yeterlilik şartları ve başvuru belgelerinin incelenerek değerlendirme yetkisi Genel Kurul Divan Kurulu'na ait olmak üzere, genel kurulda başkan adayı olmak için TFF Genel Sekreterliği'ne başvuran kişiler şu şekilde sıralandı: Ufuk Akçekaya: Tokatspor Başkanı, Ramazan Ataş: İş insanı, Mehmet Büyükekşi: Eski Gaziantep FK Başkanı, iş insanı, Gökhan Kızıltan: Eski hakem, Sedat Olga: Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Genel Başkanı, Hayati Özgül: Mental Yaşam Koçu, Ayhan Sağaltıcı: Eski sporcu, Cemal Tarancı: İş insanı, Hüseyin Yangın: Eski Pazarspor Başkanı.

DİĞER