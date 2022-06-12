Anadolu Efes pes etmedi

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off finalinin üçüncü maçında Anadolu Efes, sahasında Fenerbahçe Beko'yu 103-92 yenerek seride durumu 2-1'e getirdi. Efes ilk periyodu 31-25 önde tamamladı. İkinci çeyrekte savunmasını sertleştiren Fenerbahçe Beko, pota altından bulduğu sayılarla 16. dakikada skor üstünlüğünü ele geçirdi: 37-38. Ancak Efes, soyunma odasına 52-50 üstün gitti. Üçüncü çeyreğe etkili başlayan lacivert- beyazlı takım, final periyoduna 76-69 önde girdi. Dördüncü ve son çeyrekte Anadolu Efes, Larkin'in skorer oyunuyla karşılaşmadan 103-92 galip ayrıldı. Final serisinin dördüncü maçı ise, yarın Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.