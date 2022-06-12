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Anadolu Efes pes etmedi

ING Basketbol Süper Ligi Play 92 Off finali 3. maçında Efes, Fener’i yenerek durumu 2-1’e getirdi

12.6.2022

Anadolu Efes pes etmedi

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off finalinin üçüncü maçında Anadolu Efes, sahasında Fenerbahçe Beko'yu 103-92 yenerek seride durumu 2-1'e getirdi. Efes ilk periyodu 31-25 önde tamamladı. İkinci çeyrekte savunmasını sertleştiren Fenerbahçe Beko, pota altından bulduğu sayılarla 16. dakikada skor üstünlüğünü ele geçirdi: 37-38. Ancak Efes, soyunma odasına 52-50 üstün gitti. Üçüncü çeyreğe etkili başlayan lacivert- beyazlı takım, final periyoduna 76-69 önde girdi. Dördüncü ve son çeyrekte Anadolu Efes, Larkin'in skorer oyunuyla karşılaşmadan 103-92 galip ayrıldı. Final serisinin dördüncü maçı ise, yarın Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.

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