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Haberler Spor Arıcan’dan altın madalya

Arıcan’dan altın madalya

Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan paralel barda birinci sırayı aldı. Artistik Jimnastik Dünya Challenge Kupası'nda 14.800 puan alan Göztepe sporcusu Arıcan şampiyon oldu. Aynı organizasyonda Ahmet Önder ve Adem asil ikinci oldu

12.6.2022

Arıcan’dan altın madalya

Hırvatistan'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda erkeklerde Göztepe Kulübü sporcusu Ferhat Arıcan, paralel barda altın madalya kazandı. Osijek kentinde gerçekleşen organizasyonda, paralel barda finalde 14.800 puan alan Ferhat'ın birinci olarak altın madalya elde etti. Aynı organizasyonda yer alan Ahmet Önder kulplu beygirde 13.666 ve Adem Asil ise yerde 14.533 puanla ikinci oldu.

KASAPOĞLU'NDAN KUTLAMA
Kadınlarda Bengisu Yıldız'ın asimetrik paralelde dördüncü, Sevgi Seda Kayışoğlu'nun asimetrik paralelde yedinci, Bilge Tarhan'ın atlama masası finalinde sekizinci sırayı aldığı ifade edildi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Arıcan'ı kutladı. Kasapoğlu, "Altın madalya kazanarak ülkemizi gururlandıran Ferhat Arıcan kardeşimi canı gönülden kutluyorum. Bu başarıda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

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