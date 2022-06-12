Karşıyaka 8 yıl sonra Alsancak’ta

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezonda maçlarını Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynama kararı alan Karşıyaka, 8 yılı aşkın süre sonra bu stada dönecek. Alsancak Stadı çürük raporuyla kapatılıp yıkılmadan önce son maçını 26 Nisan 2014'te 1'inci Lig'de Bucaspor'la oynayan yeşil-kırmızılı kulüp, ardından stat sıkıntısı nedeniyle göçebe oldu. 2014 yazında Alsancak Stadı'nın kapatılmasıyla stat sıkıntısı yaşayan, Karşıyaka, aradan geçen süreçte Yeni Buca Stadı, İzmir Atatürk Stadı ve Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda iç saha maçlarına çıktı. Karşıyaka'nın Alsancak Stadı'nda 8.5 yıl önce çıktığı son maçta kadroda yer alan Cenk Özbey ve Metin Peker, halen yeşil-kırmızılı kulüpte forma giyiyor.

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